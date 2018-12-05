Политика

Константин Большаков
5 Декабря, 2018 15:10

Путин объяснил, почему не отвечает на телефонные звонки Порошенко

Владимир Путин на вручении премии "Доброволец России - 2018".
Источник: kremlin.ru
#Путин

#Порошенко

#Украина
Москва, 05 Декабря - DIXINEWS.

Украинский президент сам создаёт провокации, а потом пытается их решить. Всё это в преддверии выборов главы государства в соседней стране.

Президент РФ Владимир Путин объяснил, почему не отвечает на телефонные звонки украинского коллеги Петра Порошенко. По словам российского лидера, он не желает участвовать в «нехитрых комбинациях», придуманных Порошенко.

- Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать, - пояснил Владимир Путин журналистам после посещения церемонии вручения премии «Доброволец России – 2018». – Я не хочу принимать участие в его избирательной кампании.

По мнению президента России, Порошенко специально создаёт кризисные и провокационные ситуации, после чего перекладывает ответственность на Москву, и демонстрирует, «что успешно решает возникшие проблемы».

Напомним, ранее сам Пётр Порошенко жаловался, что в Кремле не отвечают на его звонки после задержания украинских кораблей в Керченском проливе 25 ноября. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что запроса на разговор от украинской стороны не поступало.

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