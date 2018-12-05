Спорт

Константин Большаков
5 Декабря, 2018 14:46

«Краснодар» вступился за Павла Мамаева

Павел Мамаев.
Источник: Readfootball.com
#Мамаев

#Кокорин

#ФККраснодар
Москва, 05 Декабря - DIXINEWS.

Сегодня решается вопрос о продлении ареста футболистов. Мамаев уже возместил ущерб избитому водителю.

Футбольный клуб «Краснодар» вступился за своего полузащитника Павла Мамаева. Об этом сообщил спортивный журналист Алексей Ковалёв на своей странице в твиттере.

По словам Ковалёва, Мамаеву выдали положительную характеристику от клуба. Сейчас в зале суда решается вопрос о продлении ареста игрока.

- Судья говорит, что «Краснодар» предоставил суду положительную характеристику по Мамаеву, - пишет Ковалёв.

По сообщению корреспондента, сторона обвинения ходатайствует о продлении срока заключения для Павла Мамаева до 8 февраля 2019 года. При этом сам Павел Мамаев заявил, что на имя пострадавшего был открыт счёт, куда игрок возместил причинённый ущерб. Адвокат футболиста просит суд о домашнем аресте.

- Адвокаты говорят, что потерпевшие ничего не предъявляют. Зато это делает следствие, - добавил Алексей Ковалёв несколько минут назад.

Напомним, Павел Мамаев и игрок «Зенита» Александр Кокорин стали участниками двух драк в Москве 8 октября. Как итог, спортсмены стали фигурантами сразу трёх уголовных дел и были отправлены под арест на 2 месяца.

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