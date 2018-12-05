МВД закупит к Новому году 100 тысяч «нежных» наручников

Они не так травмоопасны, как другие модели специальных средств. Но и стоят почти тысячу рублей за комплект.

МВД РФ до Нового года планирует закупить почти 100 тысяч комплектов наручников «Нежность». Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Судя по данным, полиция намеревается приобрести 28,6 тысяч комплектов за 26,15 млн рублей и ещё 70,9 тысяч комплектов наручников за 65,4 млн рублей. Первый аукцион уже состоялся 19 ноября, товар должен поступить в МВД не позднее 29 декабря. А второй аукцион пройдёт 10 декабря.

Стоимость одного комплекта наручников «Нежность» составит чуть больше 922 рублей. Их производителем является «НПО Специальных материалов». На сайте компании сказано, что наручники изготовлены из высокопрочной стали, выдерживают нагрузку до 250 кг и не нарушают кровообращения, не допускают защипов и повреждений кожи.

Как сообщает «Лента.ру», новые наручники приобретаются министерством внутренних дел России в рамкам гособоронзаказа для плановой замены оперативных средств.