Российские военные рассказали, кто пострадает при отмене ДРСМД

Инициатором такого шага стала Америка. Но под ударом окажутся страны, решившие разместить у себя американские ракеты.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал, кто пострадает при отмене Договора о ракетах средней и малой дальности, которую инициировали власти США. Как передают РИА «Новости», Герасимов полагает, что в случае ответных действий Москвы объектами поражения станут не Соединённые Штаты, а страны, решившие разместить на своей территории американские комплексы с ракетами.

Напомним, заявление о выходе Вашингтона из ДРСМД 20 октября озвучил президента США Дональд Трамп. Причиной такого намерения стало то, что Москва, якобы, не выполняет данное соглашение.

Накануне, 4 декабря, госсекретарь США Майк Помпео объявил, что Белый дом даёт Москве 60 дней на то, чтобы вернуться к исполнению Договора. На этот срок Вашингтон пообещал не производить, не испытывать и не размещать запрещённые договором вооружения.

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в тот же день заявила, что Россия соблюдает ДРСМД.