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Константин Большаков
5 Декабря, 2018 13:40
Российские военные рассказали, кто пострадает при отмене ДРСМД
Валерий Герасимов.
Источник: Newtimes.ru
Москва, 05 Декабря - DIXINEWS.
Инициатором такого шага стала Америка. Но под ударом окажутся страны, решившие разместить у себя американские ракеты.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал, кто пострадает при отмене Договора о ракетах средней и малой дальности, которую инициировали власти США. Как передают РИА «Новости», Герасимов полагает, что в случае ответных действий Москвы объектами поражения станут не Соединённые Штаты, а страны, решившие разместить на своей территории американские комплексы с ракетами.
Напомним, заявление о выходе Вашингтона из ДРСМД 20 октября озвучил президента США Дональд Трамп. Причиной такого намерения стало то, что Москва, якобы, не выполняет данное соглашение.
Накануне, 4 декабря, госсекретарь США Майк Помпео объявил, что Белый дом даёт Москве 60 дней на то, чтобы вернуться к исполнению Договора. На этот срок Вашингтон пообещал не производить, не испытывать и не размещать запрещённые договором вооружения.
В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в тот же день заявила, что Россия соблюдает ДРСМД.
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