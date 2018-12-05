Политика

Константин Большаков
5 Декабря, 2018 13:07

В Кремле объяснили позицию по поводу освобождения украинских моряков

Корабль береговой охраны.
Источник: Narodna-pravda.ua
#Песков

#Украина

#Керченскийпролив
Москва, 05 Декабря - DIXINEWS.

Западные страны оказались недовольны законными действиями российских властей в Керченском проливе. Однако это не повод забывать о законодательстве нашей страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков озвучил позицию Кремлю по поводу возможного обмена украинских моряков, задержанных в Керченском проливе 25 ноября. Как пояснил господин Песков, критика западных стран, звучащая в связи с задержанием военных Украины, не повод их отпускать.

- Звучащая критика, разные эскапады и так далее – это не повод для того, чтобы Россия отходила от процедур, предусмотренных законом, в отношении нарушителей государственной границы, - передают РИА «Новости» заявление представителя Кремля.

При этом Дмитрий Песков подчеркнул, что данные процедуры будут выполняться и дальше. Что касается обмена украинских моряков, то Москва рассмотрит предложения Киева, если таковые поступят. Однако будет ли ответ от российских властей, неизвестно.

Напомним, 25 ноября российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины, которые нарушили границу РФ в районе Керченского пролива. 24 моряков соседней страны арестовали на 2 месяца.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Путин объяснил, почему не отвечает на телефонные звонки Порошенко
В МИД предупредили о провокациях в Донбассе с химоружием
Госдеп пригрозил России из-за задержанных украинских моряков
Читайте в рубрике:
Очередная страна выслала российского дипломата по подозрению в шпионаже
Помощник Путина раскрыл детали беседы с Трампом
Песков объяснил отсутствие диалога с Вашингтоном


В России продают ядовитую незамерзайку
В России назвали лучших спортсменов года
В Сирии возобновил работу крупнейший арматурный завод
Бумажный склад в Петербурге тушили при помощи пожарного поезда
ВИДЕО

Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ростов стал вторым городом ЮФО по дороговизне проезда
Самара, 05 Декабря, 18:53.
Уникальность ТоАЗа не замечают намеренно
Самара, 05 Декабря, 18:13.
В Самарской области произошёл всплеск заболеваемости ОРВИ
Санкт-Петербург, 05 Декабря, 17:52.
Власти Петербурга раскрыли подробности проекта кластера ВМФ в Кронштадте
Москва, 05 Декабря, 16:48.
Кокорин и Мамаев останутся под арестом ещё на 2 месяца
Москва, 05 Декабря, 16:38.
Путин рассказал, как будет действовать после выхода США из ДРСМД
Петропавловск-Камчатский, 05 Декабря, 16:05.
На Камчатке ребёнок залез в стиральную машину и погиб
Братислава, 05 Декабря, 15:45.
Очередная страна выслала российского дипломата по подозрению в шпионаже
Москва, 05 Декабря, 15:10.
Путин объяснил, почему не отвечает на телефонные звонки Порошенко
Москва, 05 Декабря, 14:46.
«Краснодар» вступился за Павла Мамаева
Москва, 05 Декабря, 14:12.
МВД закупит к Новому году 100 тысяч «нежных» наручников
Москва, 05 Декабря, 13:40.
Российские военные рассказали, кто пострадает при отмене ДРСМД


СМИ24



Загрузка...






Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия