В Кремле объяснили позицию по поводу освобождения украинских моряков

Западные страны оказались недовольны законными действиями российских властей в Керченском проливе. Однако это не повод забывать о законодательстве нашей страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков озвучил позицию Кремлю по поводу возможного обмена украинских моряков, задержанных в Керченском проливе 25 ноября. Как пояснил господин Песков, критика западных стран, звучащая в связи с задержанием военных Украины, не повод их отпускать.

- Звучащая критика, разные эскапады и так далее – это не повод для того, чтобы Россия отходила от процедур, предусмотренных законом, в отношении нарушителей государственной границы, - передают РИА «Новости» заявление представителя Кремля.

При этом Дмитрий Песков подчеркнул, что данные процедуры будут выполняться и дальше. Что касается обмена украинских моряков, то Москва рассмотрит предложения Киева, если таковые поступят. Однако будет ли ответ от российских властей, неизвестно.

Напомним, 25 ноября российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины, которые нарушили границу РФ в районе Керченского пролива. 24 моряков соседней страны арестовали на 2 месяца.