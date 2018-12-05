В МИД предупредили о провокациях в Донбассе с химоружием

На фоне инцидента в Керченском проливе Киев намеревается обострить конфликт и на юго-востоке страны. Туда уже перебрасывают военных Украины.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские власти получают сведения о военных приготовлениях Киева в Донбассе. По словам Захаровой, в регион перебрасываются существенные наступательные силы ВСУ. Эта переброска проходит под прикрытием провокации в Керченском проливе, которую украинские власти выдают за «некие агрессивные действия России».

- Очевидно, что Киев откровенно саботирует минский комплекс мер, и это вызывает опасения с нашей стороны, - сказала Мария Захарова в ходе брифинга, который транслировался на странице МИД в Facebook. – Введённое по инициативе Порошенко с 28 ноября военное положение в десяти областях Украины, в том числе в Донбассе, не только противоречит букве и духу комплекса мер, но и несёт в себе серьёзнейшую угрозу возобновления боевых действий.

При этом Мария Захарова рассказала, что есть информация о возможном применении украинскими военными химических отравляющих веществ, в связи с чем МИД РФ призвал ОБСЕ активизировать наблюдение на Донбассе.

Напомним, военное положение в ряде регионов Украины было введено после задержания в Керченском проливе трёх украинских кораблей, которые нарушили границу РФ. Моряков ВМС ВСУ арестовали.