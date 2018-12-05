Культура

Константин Большаков
5 Декабря, 2018 10:04

Названы десять лучших фильмов 2018 года

Американский институт киноискусства.
Источник: Khbuzz.com
#кино

#кинорежиссёр

#AFI
Лос-Анджелес, 05 Декабря - DIXINEWS.

Престижная американская организация подвела итоги уходящего года в кинематографе. Названа десятка лучших лент.

Американский институт киноискусства на своём сайте опубликовал список десяти лучших фильмов 2018 года. Так, в него вошли «Чёрный клановец» режиссёра Роба Маршала, «Звезда родилась» Брэдли Купера и «Чёрная пантера» Райна Куглера.

Кроме того, по мнению американских специалистов, в ТОП-10 входят «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса, «Тихое место» Джона Красински, «Восьмой класс», снятый Бо Бернэмом, «Если бы Бил-Стрит могла бы заговорить» Барри Дженкинса, «Мэри Поппинс возвращается» всё того же Маршала, «Дневник пастыря» Пола Шредера и «Зелёная книга» Питера Фаррелли.

Драма «Рома» мексиканского режиссёра Альфонса Куарона получила специальную награду AFI. Лента рассказывает историю обеспеченной семьи в Мексике в начале 1970-х годов.

Напомним, ранее самым влиятельным фильмов в истории кино был назван «Волшебник страны Оз» 1939 года.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Скончался легендарный итальянский режиссёр Бернардо Бертолуччи
В сети опубликовали тизер ремейка «Короля Льва»
Зрители назвали лучший фильм 2018 года
Читайте в рубрике:
Стало известно, что россияне просят у Деда Мороза на Новый год
Скончался писатель Андрей Битов
Мединский нашёл новые доказательства подвига 28 панфиловцев


Брифинг представителя президента России по итогам саммита G20
Разрушения после торнадо в Иллинойсе — видео с беспилотника
В зоопарке Берлина родился белый медвежонок
Корабль "Союз" МС-11 пристыковался к МКС
ВИДЕО

Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД предупредили о провокациях в Донбассе с химоружием
Лос-Анджелес, 05 Декабря, 10:04.
Названы десять лучших фильмов 2018 года
Москва, 05 Декабря, 09:48.
В Госдуме попросили отменить налог на автомобили старше 10 лет
Москва, 05 Декабря, 09:44.
Дом Пантелеева в Москве стал объектом культурного наследия
Омск, 05 Декабря, 09:36.
Прокуратура лишила 43 омских депутатов должностей из-за коррупции
Красноярск, 05 Декабря, 09:20.
Красноярскому аэропорту выбрали имя
Санкт-Петербург, 05 Декабря, 08:51.
Питерские учителя потребовали осудить школьников за мемы «Вконтакте»
Вашингтон, 05 Декабря, 08:33.
Госдеп пригрозил России из-за задержанных украинских моряков
Воронеж, 04 Декабря, 19:33.
Мэрия Воронежа нашла первого кредитора по тендерам
Волгоград, 04 Декабря, 19:18.
Власти Волгоградской области заявили о росте числа ипотечных кредитов
Самара, 04 Декабря, 19:08.
В Самаре начали расследовать миллионные хищения при реконструкции парка
Уфа, 04 Декабря, 18:44.
В РБ озвучили среднюю зарплату по региону





Загрузка...



СМИ24



Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия