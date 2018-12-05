Названы десять лучших фильмов 2018 года

Престижная американская организация подвела итоги уходящего года в кинематографе. Названа десятка лучших лент.

Американский институт киноискусства на своём сайте опубликовал список десяти лучших фильмов 2018 года. Так, в него вошли «Чёрный клановец» режиссёра Роба Маршала, «Звезда родилась» Брэдли Купера и «Чёрная пантера» Райна Куглера.

Кроме того, по мнению американских специалистов, в ТОП-10 входят «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса, «Тихое место» Джона Красински, «Восьмой класс», снятый Бо Бернэмом, «Если бы Бил-Стрит могла бы заговорить» Барри Дженкинса, «Мэри Поппинс возвращается» всё того же Маршала, «Дневник пастыря» Пола Шредера и «Зелёная книга» Питера Фаррелли.

Драма «Рома» мексиканского режиссёра Альфонса Куарона получила специальную награду AFI. Лента рассказывает историю обеспеченной семьи в Мексике в начале 1970-х годов.

Напомним, ранее самым влиятельным фильмов в истории кино был назван «Волшебник страны Оз» 1939 года.