Транспорт

Константин Большаков
5 Декабря, 2018 09:48

В Госдуме попросили отменить налог на автомобили старше 10 лет

Расчёт транспортного налога.
Источник: Chita.sravnivse.ru
#транспортныйналог

#ГосДума

#Власов
Москва, 05 Декабря - DIXINEWS.

Это взыскание бьёт по карманам многих граждан. А мощность старых автомобилей не сравнима с новыми машинами.

Депутат Государственной думы от фракции ЛДПР Василий Власов обратился к главе Минпрома и торговли Денису Мантурову с предложением отменить транспортный налог на автомобили старше 10 лет и дешевле 1 млн рублей по рыночной стоимости.

Как пояснил господин Власов, сейчас доля поддержанных машин в несколько раз превышает долю продаж новых. Из-за невысокого дохода россиянам приходится приобретать авто с пробегом, и чаще их возраст более 10 лет.

- Облагая таким налогом авто, государство ухудшает положение категории населения с невысоким уровнем благосостояния, - передают РИА «Новости» слова Василия Власова.

При этом депутат уверен, что расчёт транспортного налога на подобные авто не может быть справедливым, так как мощность двух одинаковых машин, но разных годов производства, значительно отличается.

В связи с этим Власов просит Мантурова оценить его предложение и проанализировать возможность его реализации.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
В Госдуме ополчились на «Битву экстрасенсов»
В России начали борьбу с «колумбайн-сообществами»
Вице-спикер Госдумы улетел в Майями вместо региональной недели в России
Читайте в рубрике:
Россия разблокировала украинские порты в Азовском море
Регистрацию в российских аэропортах решили сделать платной
Знак «Шипы» на автомобилях стал больше не обязательным


Правозащитники: власти КНР превращают Синьцзян в зону без прав
Расширенное заседание Комитета СФ по экономической политике
Катар выходит из ОПЕК и сфокусируется на добыче природного газа
Брифинг представителя президента России по итогам саммита G20
ВИДЕО

Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД предупредили о провокациях в Донбассе с химоружием
Лос-Анджелес, 05 Декабря, 10:04.
Названы десять лучших фильмов 2018 года
Москва, 05 Декабря, 09:48.
В Госдуме попросили отменить налог на автомобили старше 10 лет
Москва, 05 Декабря, 09:44.
Дом Пантелеева в Москве стал объектом культурного наследия
Омск, 05 Декабря, 09:36.
Прокуратура лишила 43 омских депутатов должностей из-за коррупции
Красноярск, 05 Декабря, 09:20.
Красноярскому аэропорту выбрали имя
Санкт-Петербург, 05 Декабря, 08:51.
Питерские учителя потребовали осудить школьников за мемы «Вконтакте»
Вашингтон, 05 Декабря, 08:33.
Госдеп пригрозил России из-за задержанных украинских моряков
Воронеж, 04 Декабря, 19:33.
Мэрия Воронежа нашла первого кредитора по тендерам
Волгоград, 04 Декабря, 19:18.
Власти Волгоградской области заявили о росте числа ипотечных кредитов
Самара, 04 Декабря, 19:08.
В Самаре начали расследовать миллионные хищения при реконструкции парка
Уфа, 04 Декабря, 18:44.
В РБ озвучили среднюю зарплату по региону





Загрузка...



СМИ24



Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия