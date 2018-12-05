В Госдуме попросили отменить налог на автомобили старше 10 лет

Это взыскание бьёт по карманам многих граждан. А мощность старых автомобилей не сравнима с новыми машинами.

Депутат Государственной думы от фракции ЛДПР Василий Власов обратился к главе Минпрома и торговли Денису Мантурову с предложением отменить транспортный налог на автомобили старше 10 лет и дешевле 1 млн рублей по рыночной стоимости.

Как пояснил господин Власов, сейчас доля поддержанных машин в несколько раз превышает долю продаж новых. Из-за невысокого дохода россиянам приходится приобретать авто с пробегом, и чаще их возраст более 10 лет.

- Облагая таким налогом авто, государство ухудшает положение категории населения с невысоким уровнем благосостояния, - передают РИА «Новости» слова Василия Власова.

При этом депутат уверен, что расчёт транспортного налога на подобные авто не может быть справедливым, так как мощность двух одинаковых машин, но разных годов производства, значительно отличается.

В связи с этим Власов просит Мантурова оценить его предложение и проанализировать возможность его реализации.