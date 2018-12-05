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Константин Большаков
5 Декабря, 2018 08:51
Питерские учителя потребовали осудить школьников за мемы «Вконтакте»
"Вконтакте".
Источник: Tengrinews.kz
Санкт-Петербург, 05 Декабря - DIXINEWS.
Педагогов оскорбили юмористические картинки, и они обратились в полицию. Однако, по данному виду правонарушений нет уголовной статьи.
Учителя Гатчинского лицея в Ленинградской области написали заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении 12-летних школьников, которые создавали и выкладывали в интернете мемы с педагогами.
Как пишет «Инфо24», четверо подростков создали паблик «Вконтакте», где выкладывали картинки с участием учителей. В результате педагоги оказались возмущены таким «юмором» и потребовали осудить учеников по статье 130 Уголовного кодекса РФ «Оскорбление».
Однако СМИ напоминают, что частичная уголовная ответственность наступает только с 14 лет, а данная статья в 2011 году была переведена в разряд административных правонарушений. При этом сами учителя на педсовете успели оскорбить мать одного из мальчишек, заявив, что «она не мать», а её сына теперь отчислят из-за «обидных картинок».
В дело пришлось вмешаться министерству образования, в котором заявили, что публикации в интернете не могут стать причиной для отчисления.
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