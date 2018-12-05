Питерские учителя потребовали осудить школьников за мемы «Вконтакте»

Педагогов оскорбили юмористические картинки, и они обратились в полицию. Однако, по данному виду правонарушений нет уголовной статьи.

Учителя Гатчинского лицея в Ленинградской области написали заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении 12-летних школьников, которые создавали и выкладывали в интернете мемы с педагогами.

Как пишет «Инфо24», четверо подростков создали паблик «Вконтакте», где выкладывали картинки с участием учителей. В результате педагоги оказались возмущены таким «юмором» и потребовали осудить учеников по статье 130 Уголовного кодекса РФ «Оскорбление».

Однако СМИ напоминают, что частичная уголовная ответственность наступает только с 14 лет, а данная статья в 2011 году была переведена в разряд административных правонарушений. При этом сами учителя на педсовете успели оскорбить мать одного из мальчишек, заявив, что «она не мать», а её сына теперь отчислят из-за «обидных картинок».

В дело пришлось вмешаться министерству образования, в котором заявили, что публикации в интернете не могут стать причиной для отчисления.