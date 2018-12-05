Политика

Константин Большаков
5 Декабря, 2018 08:33

Госдеп пригрозил России из-за задержанных украинских моряков

Госдеп США.
Источник: By.utro.news
#Госдеп

#Украина

#Керченскийпролив
Вашингтон, 05 Декабря - DIXINEWS.

Американские власти требуют освободить украинцев. И в противном случае обещают новые санкции.

Госдепартамент США призвал российские власти освободить задержанных украинских моряков в Керченском проливе. Соответствующее сообщение появилось на сайте Госдепа.

- Мы хотим, чтобы россияне поняли послание, что им нужно освободить экипаж, иначе последствия и боль будут нарастать со временем, - заявил один из представителей Госдепартамента.

По словам американских чиновников, если Москва откажется воспринимать это сообщение, то Вашингтону придётся «продолжить повышать цену», которую придётся заплатить РФ, пока украинских моряков не освободят. Вероятнее всего, речь идёт об очередном витке санкций.

При этом в Госдепе попросили страны Евросоюза отказаться от строительства газопровода «Северный поток-2», назвав проект «плохой идеей» после случившегося в Керченском проливе.

Напомним, российские пограничники задержали украинских моряков 25 ноября за нарушение границы РФ. В ответ Киев ввёл военное положение в регионах, граничащих с Россией и запретил въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.

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