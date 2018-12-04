Происшествия

Константин Большаков
4 Декабря, 2018 17:25

В Москве 11-летнего мальчика покалечили из-за девушки

Станция метро "Лубянка".
Источник: Photo-moskva.ru
#полиция

#драка

#подростки
Москва, 04 Декабря - DIXINEWS.

У подростка обнаружили серьёзные травмы. Причиной конфликта стала некая девушка.

Вечером в понедельник, 3 декабря, в Москве рядом со станцией метро «Лубянка» избили 11-летнего мальчика. Как сообщил источник в правоохранительных органах, медики обнаружили у парня перелом позвоночника.

Агентство «Москва» уточняет, что ребёнка избил его знакомый, с которым они договорились о встрече, чтобы разрешить конфликт из-за девушки. После драки мальчика доставили в больницу, где врачи обнаружили у него компрессионный перелом позвоночника.

Пострадавшему продолжают оказывать помощь медики. А тем временем полицейские выясняют все обстоятельства происшествия и решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Задержан ли нападавший, пока не уточняется.

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