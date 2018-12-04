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Константин Большаков
4 Декабря, 2018 16:49
Помощник Путина раскрыл детали беседы с Трампом
Владимир Путин и Дональд Трамп.
Источник: Obozrevatel.com
Москва, 04 Декабря - DIXINEWS.
Лидеры коротко обсудили ситуацию в Керченском проливе. Но каждая сторона осталась при своём мнении.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что в Буэнос-Айресе, куда Владимир Путин приезжал на саммит «Большой двадцатки», у российского лидера состоялась короткая беседа «на ногах» с американским коллегой Дональдом Трампом.
- Трамп подошёл в ходе приёма к нашему президенту и состоялся разговор, о котором наш президент уже рассказал, - отметил господин Ушаков.
Юрий Ушаков подтвердил, что стороны обсудили задержание российскими пограничниками украинских кораблей в Керченском проливе и отметил, что Дональд Трамп внимательно выслушал аргументацию Владимира Путина. При этом речи о приглашении Путина в Вашингтон не было, пишет ТАСС.
Напомним, в ходе пресс-конференции в Аргентине Владимир Путин подтвердил факт короткой беседы с Дональдом Трампом по поводу событий в Азовском море, добавив, что обе стороны остались при своём мнении относительно инцидента.
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