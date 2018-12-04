Экономика

Константин Большаков
4 Декабря, 2018 15:37

Перед Новым годом россиянам придётся работать шестидневку

Новогодние каникулы в Москве.
Источник: Yuzhnoebutovomedia.ru
#новыйгод

#каникулы

#Роструд
Москва, 04 Декабря - DIXINEWS.

Власти решили удлинить последнюю рабочую неделю года, чтобы не прерывать праздничные каникулы. Они продлятся десять дней.

В Роструде сообщили, что последняя рабочая неделя 2018 года продлится 6 дней – с 24 по 29 декабря. Об этом со ссылкой на ведомство пишут РИА «Новости».

- С субботы, 29 декабря, выходной переносится на понедельник, 31 декабря, - пояснили в Роструде. – Это сделано для того, чтобы новогодние выходные не прерывались.

Сами же новогодние каникулы продлятся 10 дней – с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года включительно. Кроме того, в будущем году выходные дни, выпавшие на субботу 5 января и воскресенье 6 января, переносятся на четверг 2 мая и пятницу 3 мая.

Напомним, Новый 2019-й год наступит в ночь с понедельника на вторник.

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