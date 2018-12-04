В Госдуме ополчились на «Битву экстрасенсов»

Это антинаучное шоу следует закрыть, считает один из депутатов. А тех, кто смотрит передачу, он назвал «сумасшедшими».

Депутат Государственной думы, член фракции «Единая Россия» Виталий Милонов призвал запретить телепередачу «Битва экстрасенсов», которая транслируется на телеканале «ТНТ». Как пояснил господин Милонов, то, что показывают в шоу, не подтверждается научными исследованиями, а официальная точка зрения и вовсе считает экстрасенсорику фантастикой.

- Шоу нужно срочно запретить, - передаёт агентство «Москва» слова депутата. – Если вы верите в это, вы сумасшедший на всю голову.

Милонов рассказал, что однажды сам обращался к экстрасенсам, когда составлял рейтинг мошенников. Он пояснил, что «нашли всех этих фейковых людей», и все, кто предлагали услуги экстрасенсов, «оказались абсолютным жульём».

Отметим, что в 2016 году Виталий Милонов уже требовал запретить «Битву экстрасенсов», будучи депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Однако тогда Минкомсвязи и Роскомнадзор, куда депутат посылал письма, не отреагировали.