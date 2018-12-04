Россия разблокировала украинские порты в Азовском море

В Киеве уверены, что всё это благодаря жёсткой реакции международного сообщества. Далее украинские власти ожидают освобождения моряков, задержанных в конце ноября за нарушение границы.

Министерство инфраструктуры Украины заявило, что Россия частично разблокировала украинские порты в Азовском море. Такое сообщение появилось на официальном сайте ведомства.

- Частично разблокированы порты Бердянск и Мариуполь. Суда осуществляют своё движение на вход и выход через Керченский пролив в направлении украинских портов, - сказал глава министерства Владимир Омелян.

Как заметил Омелян, украинские суда «по-прежнему» останавливаются российской стороной и досматриваются, но частичное движение восстановлено. Сейчас на вход в Азовское море ожидают 17 судов, на выход – 1 корабль, а ещё 9 судов стоят у причалов в портах.

Украинский министр добавил, что разблокировка портов произошла из-за «жёсткой и однозначной международной реакции», а следующим шагом станет освобождение задержанных моряков.

Напомним, три корабля ВМС ВСУ были задержаны российскими пограничниками 25 ноября. Украинские моряки нарушили границу РФ и совершали опасные манёвры в наших территориальных водах, не реагируя на требования погранслужбы.