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Константин Большаков
4 Декабря, 2018 14:39
Россия разблокировала украинские порты в Азовском море
Украинское судно.
Источник: Info24.ru
Киев, 04 Декабря - DIXINEWS.
В Киеве уверены, что всё это благодаря жёсткой реакции международного сообщества. Далее украинские власти ожидают освобождения моряков, задержанных в конце ноября за нарушение границы.
Министерство инфраструктуры Украины заявило, что Россия частично разблокировала украинские порты в Азовском море. Такое сообщение появилось на официальном сайте ведомства.
- Частично разблокированы порты Бердянск и Мариуполь. Суда осуществляют своё движение на вход и выход через Керченский пролив в направлении украинских портов, - сказал глава министерства Владимир Омелян.
Как заметил Омелян, украинские суда «по-прежнему» останавливаются российской стороной и досматриваются, но частичное движение восстановлено. Сейчас на вход в Азовское море ожидают 17 судов, на выход – 1 корабль, а ещё 9 судов стоят у причалов в портах.
Украинский министр добавил, что разблокировка портов произошла из-за «жёсткой и однозначной международной реакции», а следующим шагом станет освобождение задержанных моряков.
Напомним, три корабля ВМС ВСУ были задержаны российскими пограничниками 25 ноября. Украинские моряки нарушили границу РФ и совершали опасные манёвры в наших территориальных водах, не реагируя на требования погранслужбы.
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