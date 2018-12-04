В России начали борьбу с «колумбайн-сообществами»

Отныне страницы и группы, пропагандирующие насилие среди детей и подростков, будут блокироваться моментально. Только в этом году от нападений на школы пострадали десятки людей.

Депутаты Государственной Думы внесли правки в закон о защите информации, которые позволят Роскомнадзору не дожидаясь решения суда блокировать контент, который может склонять детей к опасным для жизни и здоровья действиям. Сообщение об этом опубликовано на сайте нижней палаты парламента.

Как пояснили в Госдуме, законопроект на рассмотрение внесла в мае группа депутатов во главе с Ириной Яровой. Данный закон направлен на борьбу с «колумбайн-сообществами» в интернете, и теперь он принят в третьем чтении.

- Мы должны понимать, что речь идёт о колоссальном объёме информации преступного содержания, которое имеет целью причинение вреда жизни и здоровью ребёнка, - говорила Ирина Яровая.

Помимо прочего, законопроект ликвидирует существовавший до сих пор суточный срок исполнения решения о блокировке попавшего под запрет ресурса. Владельцу придётся ограничивать к нему доступ сразу же после требования от провайдера.

Однако удалять опасный контент со страниц запретят, ограничив лишь доступ к нему для простых пользователей. Это необходимо, чтобы правоохранительные органы сумели собрать доказательства в рамках расследования.

Напомним, с начала года произошло четыре громких нападения на учебные заведения в России. В результате атак в общей сложности пострадали 73 человека. Только при нападении в Керчи погиб 21 человек.