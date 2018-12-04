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Константин Большаков
4 Декабря, 2018 13:26
Песков объяснил отсутствие диалога с Вашингтоном
Дмитрий Песков.
Источник: Life.ru
Москва, 04 Декабря - DIXINEWS.
Несмотря на попытки сделать шаги навстречу, Москва и Вашингтон пока не могут наладить диалог. Особенно часто это происходит из-за изменений планов в последний момент в Белом доме.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что диалог между Россией и США не складывается. И даже при том, что обе стороны проделали «домашнюю работу». Как заметил представитель Кремля, у наших стран есть множество стратегических вопросов для обсуждения.
- Диалог не складывается действительно, несмотря на, скажем так, определённые планы, определённую проделанную, так сказать домашнюю работу с двух сторон, - заметил Песков.
Господин Песков напомнил, что неоднократно планы РФ и США «перевёрстывались в последний момент». Об этом говорил в ходе своей пресс-конференции в Буэнос-Айресе президент России Владимир Путин.
Напомним, ранее было запланировано, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на полях саммита «Большой двадцатки» в Аргентине 30 ноября – 1 декабря. Однако в последний момент американский лидер встречу отменил. Причиной такого решения он назвал инцидент в Керченском проливе.
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