Песков объяснил отсутствие диалога с Вашингтоном

Несмотря на попытки сделать шаги навстречу, Москва и Вашингтон пока не могут наладить диалог. Особенно часто это происходит из-за изменений планов в последний момент в Белом доме.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что диалог между Россией и США не складывается. И даже при том, что обе стороны проделали «домашнюю работу». Как заметил представитель Кремля, у наших стран есть множество стратегических вопросов для обсуждения.

- Диалог не складывается действительно, несмотря на, скажем так, определённые планы, определённую проделанную, так сказать домашнюю работу с двух сторон, - заметил Песков.

Господин Песков напомнил, что неоднократно планы РФ и США «перевёрстывались в последний момент». Об этом говорил в ходе своей пресс-конференции в Буэнос-Айресе президент России Владимир Путин.

Напомним, ранее было запланировано, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на полях саммита «Большой двадцатки» в Аргентине 30 ноября – 1 декабря. Однако в последний момент американский лидер встречу отменил. Причиной такого решения он назвал инцидент в Керченском проливе.