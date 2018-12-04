Власти Чукотки предложили Аляске помощь после землетрясения

Стихийная катастрофа произошла в конце прошлой недели. Ущерб ещё только устанавливается, но в России уже предложили свою помощь американцам.

Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин предложил соседней Аляске помощь после прошедшего землетрясения. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

- Правительство Чукотского автономного округа подтверждает свою готовность в любое время оказать помощь и поддержку жителям штата Аляска, - сказано в письме господина Копина в адрес прежнего губернатора штата Аляска Билла Уокера.

Чукотские власти также принесли слова сочувствия людям, пострадавшим в ходе разгула стихии и пожелали жителям Аляски «сил, стойкости и мужества». Кроме того, Роман Копин напомнил о существовании дружеских отношений и тесного сотрудничества между регионами.

Напомним, землетрясение на Аляске произошло 30 ноября. Эпицентр находился в 13 километрах от Анкориджа на глубине около 40 километров. Магнитуду подземных толчков оценили в 7 баллов. Повреждения получили объекты инфраструктуры, жилые дома и аэропорт города.