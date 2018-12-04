Культура

Константин Большаков
4 Декабря, 2018 12:07

Стало известно, что россияне просят у Деда Мороза на Новый год

Дед Мороз.
Источник: Canal3.md
#новыйгод

#подарки

#ДедМороз
Москва, 04 Декабря - DIXINEWS.

Почти треть писем к волшебнику написана взрослыми. Оказалось, у них тоже есть новогодние желания.

В канцелярии Деда Мороза рассказали, что россияне просили у волшебника на Новый 2019-й год. Как оказалось, нашим согражданам необходимы благополучие, рост заработной платы и современные гаджеты, а также инвентарь для занятий спортом. При этом почти треть писем к Деду Морозу написали взрослые всех возрастов.

- Женщины просят квартиру в центре города, путёвку на море или стабильную работу, - передаёт RT сообщении канцелярии Деда Мороза. – Просьбы мужчин – увеличение заработной платы, карьерный рост и новый автомобиль.

Некоторые обращались и к духовным ценностям, прося о благополучии для своих родных и мире на Земле. Дети же просили современные гаджеты и разнообразные игрушки.

Вместе с этим вырос спрос на спортивный инвентарь: россияне активно просят Деда Мороза о велосипедах, фигурных и роликовых коньках, лыжах, футбольных и волейбольных мячах.

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