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Константин Большаков
4 Декабря, 2018 11:17

В «Роскосмосе» пожаловались на информационные атаки

Космическая ракета.
Источник: Lfly.ru
#Роскосмос

#космонавтика

#информатаки
Москва, 04 Декабря - DIXINEWS.

Кто-то пытается сделать из корпорации компанию, тратящую впустую федеральные средства. Однако денег и так не хватает.

Глава пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко заявил, что госкорпорация подверглась информационной атаке, целью которой было создание образа «пожирающей федеральные деньги» компании. Кроме того, эта атака должна была помешать России вернуть лидирующие позиции в космосе.

Как пояснил господин Устименко, космическая отрасль в РФ начала реконфигурацию для создания профильных индустриальных холдингов – ракетного, двигателестроительного и приборостроительного.

- «Роскосмос» пришёл в движение. Возможно, информационная атака на нас связана именно с этим. Кому-то вовне и внутри страны очень не хочется, чтобы Россия вернула себе лидерские позиции в космосе, - сказал Владимир Устименко в беседе с РИА «Новости».

Вместе с этим инициаторы информатаки желали лишить «Роскосмос» поддержки при формировании бюджета космической отрасли, который сегодня и так в 20 раз меньше, чем бюджет НАСА. Как итог, Устименко попросил журналистов и общественность с большим уважением относится к ракетно-космической промышленности в стране.

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