Политика

Константин Большаков
4 Декабря, 2018 10:44

В Совфеде объяснили, что будет при появлении кораблей НАТО в Чёрном море

Алексей Пушков.
Источник: Euroturknews.com
#Пушков

#сенаторы

#флот
Москва, 04 Декабря - DIXINEWS.

При подобном развитии событий обстановка в регионе обострится ещё сильнее. А тем, кто делает такие заявления, лучше заниматься другими вещами, считает член Совфеда.

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление американского сенатора Джона Баррассо, который предложил направить в Чёрное море флот США и корабли НАТО. По мнению господина Пушкова, данные действия приведут к резкому обострению конфликта.

Как полагает Пушков, американский сенатор плохо разбирается в соотношении сил в регионе, и в связи с этим ему стоит «успокоиться» и переключиться на другие занятия.

- Ему надо успокоиться и заняться, скажем, экологией в его родном Вайоминге, - написал Алексей Пушков на своей странице в твиттере. – Больше пользы будет.

Пушков отметил, что посылка военного флота зарубежных стран к берегам России «совершенно бессмысленный шаг», и в США не напугают Москву такими заявлениями.

- Если хотят нас напугать – не напугают. А потом флот придётся возвращать – и вернётся он не во славе. Неумная была бы затея, - резюмировал Пушков.

Напомним, обострение ситуации в Чёрном море произошло после задержания российскими пограничниками трёх кораблей ВМС Украины за нарушение границы РФ.

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