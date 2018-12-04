Армия и оружие

Константин Большаков
4 Декабря, 2018 10:03

В США назвали новейшие российские истребители «декоративными»

Су-57.
Источник: Altyn73.livejournal.com
#Су57

#истребители
Вашингтон, 04 Декабря - DIXINEWS.

Американцы не верят, что боевые машины будут построены в большом количестве. И пока это подтверждается на практике.

Журналисты американского журнала The National Interest написали, что небольшое число истребителей пятого поколения Су-57, которые поступят в российские войска, может стать популярным в СМИ, однако не будет играть роли в военном планировании России. Так в США отреагировали на ролик министерства обороны РФ, где четыре Су-57 летят друг за другом на расстоянии в несколько метров.

Данные съёмки американские журналисты назвали «занимательной фотосессией» и напомнили о проблемах в экономике страны.

- Занимательная фотосессия не может обратить вспять экономический спад и волшебным образом вызвать сотни новых истребителей-невидимок, - резюмируют в журнале.

При этом доля правды в заявлении The National Interest всё же есть. Су-57 совершил первый полёт ещё в 2010 году, однако затем Минобороны отказалось от серийных закупок истребителя. В ближайшие годы наша армия получил лишь 12 таких боевых машин.

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