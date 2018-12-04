|
Константин Большаков
4 Декабря, 2018 10:03
В США назвали новейшие российские истребители «декоративными»
Су-57.
Источник: Altyn73.livejournal.com
Вашингтон, 04 Декабря - DIXINEWS.
Американцы не верят, что боевые машины будут построены в большом количестве. И пока это подтверждается на практике.
Журналисты американского журнала The National Interest написали, что небольшое число истребителей пятого поколения Су-57, которые поступят в российские войска, может стать популярным в СМИ, однако не будет играть роли в военном планировании России. Так в США отреагировали на ролик министерства обороны РФ, где четыре Су-57 летят друг за другом на расстоянии в несколько метров.
Данные съёмки американские журналисты назвали «занимательной фотосессией» и напомнили о проблемах в экономике страны.
- Занимательная фотосессия не может обратить вспять экономический спад и волшебным образом вызвать сотни новых истребителей-невидимок, - резюмируют в журнале.
При этом доля правды в заявлении The National Interest всё же есть. Су-57 совершил первый полёт ещё в 2010 году, однако затем Минобороны отказалось от серийных закупок истребителя. В ближайшие годы наша армия получил лишь 12 таких боевых машин.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Загрузка...
СМИ24
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия