Кремль пригрозил Брилёву потерей места в Общественном совете при Минобороны

Всему виной двойное гражданство телеведущего. Согласно положениям об общественных советах, наличие в них человека с двумя паспортами может не допускаться.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе встречи со студентами МГИМО прокомментировал наличие у телеведущего и журналиста Сергея Брилёва, помимо российского гражданства, британское подданство. Как пояснил господин Песков, из-за этого Брилёв может лишиться места в Общественном совете при министерстве обороны РФ.

Говоря об этом, Песков заметил, что Брилёв мог нарушить положения об общественных советах, однако это не является нарушением закона, так как журналист не государственный служащий.

- Нарушил ли он положения об общественных советах? Возможно, да. Но поскольку вы сослались на конкретный документ, наверное, он это нарушил и, наверное, он не сможет дальше участвовать в общественных советах, - передаёт «Интерфакс» слова Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля добавил, что Брилёв мог не знать о существовании подобного запрета, однако это не освобождает его от ответственности.

Напомним, ранее Сергей Брилёв признал, что имеет британское подданство и заявил, что никогда не скрывал этого.