Спорт

Константин Большаков
4 Декабря, 2018 08:59

Назван обладатель «Золотого мяча» в этом году

Лука Модрич.
Источник: Rsport.ria.ru
#футбол

#Модрич

#ЗолотойМяч
Москва, 04 Декабря - DIXINEWS.

Его получил игрок реала и сборной Хорватии. Он сделал много для обеих команд.

В понедельник, 3 декабря, был назван обладатель самой престижной футбольной награды – «Золотого мяча», который присуждают игрокам ежегодно по версии издания «France Football». Им стал полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич.

И совершенно не случайно, ведь в прошлом сезоне «Реал» в третий раз подряд выиграл Лигу Чемпионов, а сборная Хорватии дошла до финала чемпионата мира, где уступила французам, обеспечив себе серебряные медали.

При этом в ноябре Лука Модрич был признан игроком года по версии ФИФА.

Отметим, что этот случай первый с 2008 года, когда «Золотой мяч» получают не Лионель Месси или Криштиану Роналду. За десять лет аргентинец и португалец брали по 5 наград каждый.

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