Спорт

Константин Большаков
3 Декабря, 2018 21:19

Черчесов назвал приоритеты сборной России

Станислав Черчесов.
Источник: Newspotok.ru
#Черчесов

#футбол

#ЧЕ2020
Москва, 03 Декабря - DIXINEWS.

Задумываться о следующем мундиале пока рано. Для начала нужно попасть на чемпионат Европы.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, какие задачи являются приоритетными для национальной команды. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Матч ТВ».

- Нет такого, чтобы думали о чемпионате мира в Катаре. Для начала нужно попасть на ближайший чемпионат Европы. Приоритетная задача – выигрывать каждый ближайший матч, - пояснил господин Черчесов.

Что касается неудачных игр, проведённых в ноябре, Черчесов объяснил их травмами, которые не позволили собрать оптимальный состав.

- Не поймите меня неправильно, что те футболисты, которые были в команде в это время, недостойны играть в сборной. Они достойны, но за два дня с листа с немцами тяжело сыграть, как и со шведами, - добавил специалист.

Напомним, накануне в Дублине прошла жеребьёвка перед отборочным этапом чемпионата Европы по футболу 2020 года. Россия попала в группу к Бельгии, Шотландии, Кипру, Казахстану и Сан-Марино.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Напавший на Глушакова фанат «Спартака» арестован
ЦСКА упустил победу в домашнем матче с «Викторией»
Известный футбольный тренер назвал ЧМ-2018 «ненастоящим»
Читайте в рубрике:
«Локомотив» победил в Лиге Чемпионов впервые за 14 лет
Главный тренер «Спартака» попросил заканчивать тему Глушакова
Глава UFC рассказал о реванше между Нурмагомедовым и Макгрегором


Знаменитый португальский тротуар может исчезнуть
В Бразилии арестовали губернатора штата Рио-де-Жанейро
В Аргентине начинается саммит «Большой двадцатки»
Председатель СФ провела встречу с президентом Международного Комитета Красного Креста
ВИДЕО

Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Черчесов назвал приоритеты сборной России
Москва, 03 Декабря, 20:10.
Скончался писатель Андрей Битов
Ростов-на-Дону , 03 Декабря, 19:21.
Ростовские власти высказались за ГЛОНАСС в спецтехнике
Нижний Новгород, 03 Декабря, 19:06.
Губернатор Никитин обсудил развитие Нижегородской области
Казань, 03 Декабря, 18:55.
В Казани обнародовали уровень инвестирования за 2018 год
Москва, 03 Декабря, 17:48.
Путин решил не обращаться к Федеральному собранию
Москва, 03 Декабря, 16:55.
Пропавший футболист «Локомотива» погиб
Москва, 03 Декабря, 16:21.
Регистрацию в российских аэропортах решили сделать платной
Москва, 03 Декабря, 15:20.
«Союз МС» впервые после аварии взлетел с космонавтами
Москва, 03 Декабря, 14:25.
В Кремле ответили на обвинение в намерении захватить Мариуполь
Москва, 03 Декабря, 13:23.
Мединский нашёл новые доказательства подвига 28 панфиловцев
Омск, 03 Декабря, 13:05.
ФНС начала проверку деятельности АТФ-Банка - СМИ





Загрузка...



СМИ24



Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия