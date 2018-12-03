Черчесов назвал приоритеты сборной России

Задумываться о следующем мундиале пока рано. Для начала нужно попасть на чемпионат Европы.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, какие задачи являются приоритетными для национальной команды. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Матч ТВ».

- Нет такого, чтобы думали о чемпионате мира в Катаре. Для начала нужно попасть на ближайший чемпионат Европы. Приоритетная задача – выигрывать каждый ближайший матч, - пояснил господин Черчесов.

Что касается неудачных игр, проведённых в ноябре, Черчесов объяснил их травмами, которые не позволили собрать оптимальный состав.

- Не поймите меня неправильно, что те футболисты, которые были в команде в это время, недостойны играть в сборной. Они достойны, но за два дня с листа с немцами тяжело сыграть, как и со шведами, - добавил специалист.

Напомним, накануне в Дублине прошла жеребьёвка перед отборочным этапом чемпионата Европы по футболу 2020 года. Россия попала в группу к Бельгии, Шотландии, Кипру, Казахстану и Сан-Марино.