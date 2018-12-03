Культура

Константин Большаков
3 Декабря, 2018 20:10

Скончался писатель Андрей Битов

Андрей Битов.
Источник: M24.ru
#литература

#Битов

#писатели
Москва, 03 Декабря - DIXINEWS.

Печальная новость пришла сегодня. Умер один из основателей отечественного постмодернизма в литературе.

В понедельник, 3 декабря, скончался русский писатель Андрей Битов. Об этом на своей странице в Facebook написала литературный критик Галина Юзефович. Она рассказала, что с писателем в больнице была её мать Анна Бердичевская. Битов умер на 82-м году жизни.

Отметим, что Андрей Битов является одним из основателей постмодернизма в русской литературе. Является лауреатом премий журналов «Дружба народов», «Новый мир», «Иностранная литература».

В библиографии писателя такие произведения, как «Пушкинский дом», «Преподаватель симметрии: роман-эхо», «Улетающий Монахов: роман-пунктир» и многие другие книги. По сценарию Андрея Битова были сняты картины «Маленький беглец» и «В четверг и больше никогда».

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