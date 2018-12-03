Скончался писатель Андрей Битов

Печальная новость пришла сегодня. Умер один из основателей отечественного постмодернизма в литературе.

В понедельник, 3 декабря, скончался русский писатель Андрей Битов. Об этом на своей странице в Facebook написала литературный критик Галина Юзефович. Она рассказала, что с писателем в больнице была её мать Анна Бердичевская. Битов умер на 82-м году жизни.

Отметим, что Андрей Битов является одним из основателей постмодернизма в русской литературе. Является лауреатом премий журналов «Дружба народов», «Новый мир», «Иностранная литература».

В библиографии писателя такие произведения, как «Пушкинский дом», «Преподаватель симметрии: роман-эхо», «Улетающий Монахов: роман-пунктир» и многие другие книги. По сценарию Андрея Битова были сняты картины «Маленький беглец» и «В четверг и больше никогда».