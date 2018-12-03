Путин решил не обращаться к Федеральному собранию

В этом году мероприятие не состоится. Оно уже проводилось весной.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что до конца 2018 года Владимир Путин не планирует оглашать послание к Федеральному собранию. Слова Пескова приводит РИА «Новости».

- В этом году не будет, - отметил Песков, говоря о возможности проведения подобного мероприятия.

Как правило, глава государства обращается к Федеральному посланию в конце года. Однако в 2017 году послание не было оглашено, мероприятие состоялось в марте 2018 года. Тогда Владимир Путин рассказал о новых разработках российского вооружения.

А уже 20 декабря состоится ежегодная большая пресс-конференция президента, которая также стала традиционной.