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Константин Большаков
3 Декабря, 2018 17:48
Путин решил не обращаться к Федеральному собранию
Владимир Путин.
Источник: antimaidan.ru
Москва, 03 Декабря - DIXINEWS.
В этом году мероприятие не состоится. Оно уже проводилось весной.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что до конца 2018 года Владимир Путин не планирует оглашать послание к Федеральному собранию. Слова Пескова приводит РИА «Новости».
- В этом году не будет, - отметил Песков, говоря о возможности проведения подобного мероприятия.
Как правило, глава государства обращается к Федеральному посланию в конце года. Однако в 2017 году послание не было оглашено, мероприятие состоялось в марте 2018 года. Тогда Владимир Путин рассказал о новых разработках российского вооружения.
А уже 20 декабря состоится ежегодная большая пресс-конференция президента, которая также стала традиционной.
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