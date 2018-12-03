Пропавший футболист «Локомотива» погиб

Несколько дней спортсмена искали, но безуспешно. По всей видимости, он стал жертвой преступления.

Игрок московского футбольного клуба «Локомотив» Алексей Ломакин был обнаружен мёртвым. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как пояснили в полиции, тело футболиста нашли на юге Москвы. На сайте «Локомотива» опубликовано подтверждение гибели Ломакина.

- В Москве погиб футболист молодежной команды «Локомотива» Алексей Ломакин. Подробности трагедии выясняются. Ломакин пришел в Академию «Локомотива» в 2007 году и являлся её воспитанником. В сентябре Лёше исполнилось 18 лет. ФК «Локомотив» шокирован произошедшей трагедией и приносит соболезнования родным и близким Алексея, - сказано в сообщении клуба.

В сообщении телеканала уточняется, что 3 декабря с заявлением о пропаже сына в полицию обратилась мать Алексея Ломакина. 30 ноября он приехал в медицинский центр «Локомотива» для прохождения процедур и заночевал там же. Позднее оказалось, футболист распивал спиртное с одним из знакомых. 2 декабря телефон игрока нашли в такси.