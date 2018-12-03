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Константин Большаков
3 Декабря, 2018 16:21
Регистрацию в российских аэропортах решили сделать платной
Регистрация на рейс.
Источник: Kviku.ru
Москва, 03 Декабря - DIXINEWS.
Такое предложение озвучила известная авиакомпания. Она уже практикует подобные сборы за рубежом.
Глава авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков предложил сделать платной регистрацию в российских аэропортах. По его словам, за это нужно будет платить, в среднем, около 1 тысячи рублей.
Как пишет РБК, авиакомпания направила соответствующее предложение в министерство транспорта РФ. «Победа» предлагает исключить из федеральных авиационных правил норму, которая обязывает авиаперевозчика включать плату за регистрацию в аэропорту в стоимость билета.
Калмыков пояснил, что авиакомпании платят аэропортам даже в том случае, если пассажир зарегистрировался на рейс онлайн. А предложенное нововведение позволит сэкономить на регистрации около 200 рублей на пассажира. В будущем перевозчик обещает не повышать на эту сумму тариф при росте расходов.
При этом «Победа» в октябре 2018 года уже сделала платную регистрацию на свои рейсы в зарубежных аэропортах. Как объяснили тогда в авиакомпании, на такой шаг они пошли из-за резкого подорожания авиатоплива.
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