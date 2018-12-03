Технологии и наука

Константин Большаков
3 Декабря, 2018 15:20

«Союз МС» впервые после аварии взлетел с космонавтами

Запуск ракеты.
Источник: Kosmodrom.space
#Роскосмос

#космонавты

#СоюзМС
Москва, 03 Декабря - DIXINEWS.

Уже вечером они прибудут на МКС. А потом свяжутся с Землёй.

В понедельник, 3 декабря, с Байконура впервые после аварии стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным кораблём «Союз МС-11». Прямая трансляция запуска велась на официальном сайте Роскосмоса.

Пуск произошёл в 14:31 по московскому времени с площадки №1 «Гагаринский старт». В составе основного экипажа экспедиции МКС 58/59 находятся космонавт Олег Кононенко и астронавты Давид Сен-Жак и Энн Маклейн.

Через шесть часов после старта корабль должен пристыковаться к МКС по «короткой» схеме, после чего космонавты установят сеанс связи с Землёй. Во время экспедиции экипажу предстоит выходить в открытый космос, работать с грузовыми кораблями, обслуживать бортовые системы станции, проводить бортовые фото- и видеосъёмки.

Напомним, 11 октября при запуске «Союза МС-10» произошло аварийное отключение двигателей второй ступени ракеты. На корабле находились россиянин Алексей Овчинин и американец Тайлер Хейг, которые совершили аварийную посадку.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Россия полетит на Луну и узнает, были ли там американцы
Российскому космонавту присвоили звание Героя России
Роскосмос показал новый космический аппарат с ядерной энергоустановкой
Читайте в рубрике:
Сергей Кириенко открыл «Неделю российского интернета» на ВДНХ
В Госдуме предложили отказаться от ЕГЭ
В Роскосмосе решили судьбу ракеты «Союз-ФГ»


В Аргентине начинается саммит «Большой двадцатки»
Индия: из пруда извлекли более 650 спрятанных черепах
В Бразилии арестовали губернатора штата Рио-де-Жанейро
Знаменитый португальский тротуар может исчезнуть
ВИДЕО

Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Черчесов назвал приоритеты сборной России
Москва, 03 Декабря, 20:10.
Скончался писатель Андрей Битов
Ростов-на-Дону , 03 Декабря, 19:21.
Ростовские власти высказались за ГЛОНАСС в спецтехнике
Нижний Новгород, 03 Декабря, 19:06.
Губернатор Никитин обсудил развитие Нижегородской области
Казань, 03 Декабря, 18:55.
В Казани обнародовали уровень инвестирования за 2018 год
Москва, 03 Декабря, 17:48.
Путин решил не обращаться к Федеральному собранию
Москва, 03 Декабря, 16:55.
Пропавший футболист «Локомотива» погиб
Москва, 03 Декабря, 16:21.
Регистрацию в российских аэропортах решили сделать платной
Москва, 03 Декабря, 15:20.
«Союз МС» впервые после аварии взлетел с космонавтами
Москва, 03 Декабря, 14:25.
В Кремле ответили на обвинение в намерении захватить Мариуполь
Москва, 03 Декабря, 13:23.
Мединский нашёл новые доказательства подвига 28 панфиловцев
Омск, 03 Декабря, 13:05.
ФНС начала проверку деятельности АТФ-Банка - СМИ





Загрузка...



СМИ24



Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия