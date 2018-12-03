«Союз МС» впервые после аварии взлетел с космонавтами

Уже вечером они прибудут на МКС. А потом свяжутся с Землёй.

В понедельник, 3 декабря, с Байконура впервые после аварии стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным кораблём «Союз МС-11». Прямая трансляция запуска велась на официальном сайте Роскосмоса.

Пуск произошёл в 14:31 по московскому времени с площадки №1 «Гагаринский старт». В составе основного экипажа экспедиции МКС 58/59 находятся космонавт Олег Кононенко и астронавты Давид Сен-Жак и Энн Маклейн.

Через шесть часов после старта корабль должен пристыковаться к МКС по «короткой» схеме, после чего космонавты установят сеанс связи с Землёй. Во время экспедиции экипажу предстоит выходить в открытый космос, работать с грузовыми кораблями, обслуживать бортовые системы станции, проводить бортовые фото- и видеосъёмки.

Напомним, 11 октября при запуске «Союза МС-10» произошло аварийное отключение двигателей второй ступени ракеты. На корабле находились россиянин Алексей Овчинин и американец Тайлер Хейг, которые совершили аварийную посадку.