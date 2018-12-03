В Кремле ответили на обвинение в намерении захватить Мариуполь

Власти пояснили, что это очередная провокация украинских политиков. Никто причинять вред соседней стране не собирается.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал недавнее заявление украинского лидера Петра Порошенко о том, что Москва, якобы, планирует «захватить Мариуполь и Бердянск». По словам господина Пескова, подобные высказывания являются абсурдными.

- Это абсолютно абсурдное заявление, еще одна попытка каким-то образом провоцировать напряженность. Понятно, что, скорее всего, такие попытки, к нашему сожалению, будут продолжаться по мере приближения выборов на Украине, - сказал Дмитрий Песков.

Песков добавил, что Россия никогда не осуществляла никакие захваты, потому заявления президента Украины беспочвенны.

Напомним, ранее Пётр Порошенко заявил, что РФ будто бы хочет «расширить оккупацию Украины», захватив Мариуполь и Бердянск, чтобы создать «наземный коридор» из Донбасса в Крым.