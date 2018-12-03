Мединский нашёл новые доказательства подвига 28 панфиловцев

Эти сведения долгое время были засекречены. О них стало известно лишь минувшей осенью.

В «Российской газете» опубликована статья министра культуры Владимира Мединского, в которой он рассказывает о новых доказательствах подвига бойцов Панфиловской дивизии во время битвы за Москву в ноябре 1941 года.

Как поясняет господин Мединский, осенью 2018 года было рассекречено дело под грифом «Смерш» 1942-1944 годов, в котором приводятся сразу три новых свидетельствования реальности подвига 28 панфиловцев. Они содержатся в показаниях бывшего военкома 1075-го гвардейского стрелкового полка Ахмеджана Мухамедьярова.

- В этом направлении против второго взвода двумя эшелонами шли до 50 танков противника. Неравный бой длился 4-5 часов, герои, подпустив танки на близкое расстояние, ручными гранатами и бутылками с горючим подбили и уничтожили 18 танков противника, - говорил военный.

По его же словам, бой закончился смертью 28 панфиловцев, после чего немцам всё-таки удалось прорвать линию обороны. Кроме того, о факте их подвига говорил и начальник штаба 1075-го полка Андрей Ветков, называвший действия гвардейцев массовым героизмом и неопровержимым фактом.