Участковым решили облегчить жизнь

Теперь у них будет меньше работы с бумагами. Это отпугивало потенциальных сотрудников.

МВД России подготовило проект приказа, в котором уточнили обязанности участковых уполномоченных полиции. Соответствующий документ появился на портале проектов нормативных актов.

Как говорится в пояснительной записке, избыточная нагрузка на участковых приводит к оттоку кадров и «становится причиной постоянно сохраняющегося некомплекта личного состава». В связи с этим участковых хотят освободить от проверки заявлений об экономических и тяжких преступлениях, а также от подготовки бумажных отчётов.

Предполагается, что документацию сотрудники будут отправлять сразу в электронную базу. Вместе с этим участковым разрешать не исполнять обязанности, не связанные с прямым назначением.

Изменения в законодательстве должны вступить в силу в мае 2019 года.