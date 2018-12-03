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Константин Большаков
3 Декабря, 2018 12:24
Участковым решили облегчить жизнь
Участковый полиции.
Источник: Gov.cap.ru
Москва, 03 Декабря - DIXINEWS.
Теперь у них будет меньше работы с бумагами. Это отпугивало потенциальных сотрудников.
МВД России подготовило проект приказа, в котором уточнили обязанности участковых уполномоченных полиции. Соответствующий документ появился на портале проектов нормативных актов.
Как говорится в пояснительной записке, избыточная нагрузка на участковых приводит к оттоку кадров и «становится причиной постоянно сохраняющегося некомплекта личного состава». В связи с этим участковых хотят освободить от проверки заявлений об экономических и тяжких преступлениях, а также от подготовки бумажных отчётов.
Предполагается, что документацию сотрудники будут отправлять сразу в электронную базу. Вместе с этим участковым разрешать не исполнять обязанности, не связанные с прямым назначением.
Изменения в законодательстве должны вступить в силу в мае 2019 года.
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