Экономика

Константин Большаков
3 Декабря, 2018 11:03

В Катаре объяснили желание выйти из ОПЕК

ОПЕК.
Источник: Kremlinrus.ru
#нефть

#Катар

#ОПЕК
Доха, 03 Декабря - DIXINEWS.

Страна хочет сосредоточиться на другом направлении. Однако подтвердили верность всем договорённостям, заключённым ранее.

Министр по делам энергетики Катара Саад бен Шрид аль-Кааби заявил, что Доха выходит из Организации стран – экспортёров нефти. Об этом сообщили РИА «Новости», приведя слова чиновника.

- Катар решил выйти из ОПЕК с 1 января 2019 года, в понедельник проинформирует об этом организацию, - пояснил чиновник.

По словам аль-Кааби, Катар намеревается сосредоточиться на добыче газа и производстве сжиженного природного газа. Его добычу хотят поднять с 77 до 100 млн тонн в год. А до 2024 года Катар собирается открыть четыре новых производственных линии для СПГ.

В Дохе также заверили, что продолжать выполнять все международные договорённости, достигнутые ранее. 6-7 декабря в Вене состоится встреча министров ОПЕК+, посвящённая теме сокращения добычи нефти.

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