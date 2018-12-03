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Константин Большаков
3 Декабря, 2018 11:03
В Катаре объяснили желание выйти из ОПЕК
ОПЕК.
Источник: Kremlinrus.ru
Доха, 03 Декабря - DIXINEWS.
Страна хочет сосредоточиться на другом направлении. Однако подтвердили верность всем договорённостям, заключённым ранее.
Министр по делам энергетики Катара Саад бен Шрид аль-Кааби заявил, что Доха выходит из Организации стран – экспортёров нефти. Об этом сообщили РИА «Новости», приведя слова чиновника.
- Катар решил выйти из ОПЕК с 1 января 2019 года, в понедельник проинформирует об этом организацию, - пояснил чиновник.
По словам аль-Кааби, Катар намеревается сосредоточиться на добыче газа и производстве сжиженного природного газа. Его добычу хотят поднять с 77 до 100 млн тонн в год. А до 2024 года Катар собирается открыть четыре новых производственных линии для СПГ.
В Дохе также заверили, что продолжать выполнять все международные договорённости, достигнутые ранее. 6-7 декабря в Вене состоится встреча министров ОПЕК+, посвящённая теме сокращения добычи нефти.
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