Киев бросил своих моряков, задержанных в Керченском проливе

Их обвиняют в нарушении российской границы. За это преступление украинцы могут сесть на несколько лет.

Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции после саммита «Большой двадцатки» в Аргентине рассказал журналистам о ситуации вокруг украинских моряков, задержанных российскими пограничниками за нарушение границы РФ в Керченском проливе 25 ноября.

Как пояснил российский лидер, украинская сторона вопрос об обмене пока не поднимала. Однако говорить об этом рано, поскольку продолжается следствие.

- Нам нужно подтвердить провокационный характер действий украинской власти и зафиксировать это все в юридических документах, - сказал Путин. - Нам нужно получить полные показания со стороны моряков, все это оформить соответствующим образом, а там видно будет.

Напомним, после задержания украинских моряков в Керченском проливе Киев обвинил Москву в «акте военной агрессии» и ввёл военное положение в ряде регионов страны.