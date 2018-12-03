Политика

Константин Большаков
3 Декабря, 2018 10:20

Киев бросил своих моряков, задержанных в Керченском проливе

Один из задержанных украинских моряков.
Источник: Slovodel.com
#Путин

#Украина

#Керченскийпролив
Москва, 03 Декабря - DIXINEWS.

Их обвиняют в нарушении российской границы. За это преступление украинцы могут сесть на несколько лет.

Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции после саммита «Большой двадцатки» в Аргентине рассказал журналистам о ситуации вокруг украинских моряков, задержанных российскими пограничниками за нарушение границы РФ в Керченском проливе 25 ноября.

Как пояснил российский лидер, украинская сторона вопрос об обмене пока не поднимала. Однако говорить об этом рано, поскольку продолжается следствие.

- Нам нужно подтвердить провокационный характер действий украинской власти и зафиксировать это все в юридических документах, - сказал Путин. - Нам нужно получить полные показания со стороны моряков, все это оформить соответствующим образом, а там видно будет.

Напомним, после задержания украинских моряков в Керченском проливе Киев обвинил Москву в «акте военной агрессии» и ввёл военное положение в ряде регионов страны.

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