Экономика

Константин Большаков
3 Декабря, 2018 08:58

Путин с саудовским принцем подняли нефть

Мухаммед бин Салман аль-Сауд и Владимир Путин.
Источник: kremlin.ru
#Путин

#СаудовскаяАравия

#нефть
Москва, 03 Декабря - DIXINEWS.

После их встречи на полях саммита «чёрное золото» подорожало. Но ради этого нужно сократить добычу нефти.

В понедельник, 3 декабря, на сайте лондонской биржи торгов ICE появились сведения о подорожании нефти марки Brent на 5%. Это произошло на фоне новостей о встрече президента РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана аль-Сауда, которые договорились продлить действие соглашения ОПЕК+.

Так, на закрытии торгов 30 ноября нефть Brent стоила 59,46 доллара, а сегодня утром фьючерс на баррель нефти той же марки с поставкой в феврале 2019 составил в цене 62,5 доллара.

Напомним, 1 декабря на саммите G20 в аргентинском Буэнос-Айресе Путин сообщил, что достиг договорённости с наследным принцем Саудовской Аравии о продлении сделки ОПЕК+. По ее условиям, страны-члены ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) и 11 сторонних государств, в том числе Россия, обязуются сократить добычу ради достижения более высокой цены на мировом рынке.

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