Путин с саудовским принцем подняли нефть

После их встречи на полях саммита «чёрное золото» подорожало. Но ради этого нужно сократить добычу нефти.

В понедельник, 3 декабря, на сайте лондонской биржи торгов ICE появились сведения о подорожании нефти марки Brent на 5%. Это произошло на фоне новостей о встрече президента РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана аль-Сауда, которые договорились продлить действие соглашения ОПЕК+.

Так, на закрытии торгов 30 ноября нефть Brent стоила 59,46 доллара, а сегодня утром фьючерс на баррель нефти той же марки с поставкой в феврале 2019 составил в цене 62,5 доллара.

Напомним, 1 декабря на саммите G20 в аргентинском Буэнос-Айресе Путин сообщил, что достиг договорённости с наследным принцем Саудовской Аравии о продлении сделки ОПЕК+. По ее условиям, страны-члены ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) и 11 сторонних государств, в том числе Россия, обязуются сократить добычу ради достижения более высокой цены на мировом рынке.