Политика

Константин Большаков
2 Декабря, 2018 18:37

Названа новая дата встречи Путина и Трампа

Юрий Ушаков.
Источник: life.ru
#Путин

#Трамп

#встреча
Москва, 02 Декабря - DIXINEWS.

На прошедшем саммите встреча двух лидеров не состоялась. Но она может произойти через полгода.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что встреча Владимира Путина и его американского коллеги может произойти в июне 2019 года, когда состоится следующий саммит «Большой двадцатки». Соответствующее заявление господина Ушакова передаёт РИА «Новости».

- Если говорить о международных форумах, то, может быть, в июне на «двадцатке», - сказал Юрий Ушаков. – Но, как мне представляется, очень важно для нас и коллег найти какой-то вариант, чтобы встретиться до этого.

При этом Юрий Ушаков не стал отвечать, станет ли возможной встреча двух лидеров после того, как будет урегулирован конфликт в Керченском проливе. Господин Ушаков также добавил, что, по мнению американской стороны, контакт прерывать нельзя.

- Если не получается встреч на высшем уровне, то надо продолжать их на более низких уровнях. Это тоже, наверное, правильно, - добавил Ушаков.

Напомним, с 30 ноября по 1 декабря в Аргентине прошёл саммит «Большой двадцатки». В ходе него должна была состояться встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, однако она была отменена по инициативе американской стороны.

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