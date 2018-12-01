В Керченском проливе произошёл очередной инцидент

На этот раз между иностранными судами. Они могли столкнуться в ходе манёвров.

В субботу, 1 декабря, в Керченском проливе произошёл инцидент между теплоходом из Того и кораблём из Мальты. Об этом сообщил представитель Росморречфлота.

По словам источника РИА «Новости», в результате ЧП суда не получили серьёзных повреждений. Члены экипажа также остались невредимы.

- На якорной стоянке в Керченском проливе теплоход «Lady Maria» под флагом Того при маневрировании зацепил винтом якорную цепь теплохода «Azov Concord» под флагом Мальты, - пояснили в Росморречфлоте.

Как добавил источник, суда могут дальше выполнять свои задачи и "ничего серьёзного там не было".

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМС ВСУ нарушили границы РФ и были задержаны российскими пограничниками. По данному факту заведено уголовное дело.