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Константин Большаков
1 Декабря, 2018 13:57
Путин нашёл, кем заменить Трампа
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
Источник: elmogaz.com
Москва, 01 Декабря - DIXINEWS.
Вместо американского лидера российский глава встретится с турецким коллегой. Ранее Дональд Трамп отказался проводить встречу с Владимиром Путиным.
Президент РФ Владимир Путин в субботу, 1 декабря, на полях саммита «Большой двадцатки» в Аргентине встретится с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как пояснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, время на эту встречу нашлось благодаря отмене встречи с президентом США Дональдом Трампом.
- Возникла потребность продолжить доверительный диалог с Эрдоганом ,в том числе этого требуют сирийские дела, - передаёт «Интерфакс» заявление Пескова.
Дмитрий Песков добавил, что в связи с отменой встречи с Дональдом Трампом график Владимира Путина был модифицирован, и была согласована дополнительная встреча.
Напомним, саммит G20 проходит в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря. Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным из-за инцидента в Керченском проливе, произошедшем 25 ноября.
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