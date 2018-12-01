Политика

Константин Большаков
1 Декабря, 2018 13:57

Путин нашёл, кем заменить Трампа

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
Источник: elmogaz.com
#Путин

#Эрдоган

#G20
Москва, 01 Декабря - DIXINEWS.

Вместо американского лидера российский глава встретится с турецким коллегой. Ранее Дональд Трамп отказался проводить встречу с Владимиром Путиным.

Президент РФ Владимир Путин в субботу, 1 декабря, на полях саммита «Большой двадцатки» в Аргентине встретится с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как пояснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, время на эту встречу нашлось благодаря отмене встречи с президентом США Дональдом Трампом.

- Возникла потребность продолжить доверительный диалог с Эрдоганом ,в том числе этого требуют сирийские дела, - передаёт «Интерфакс» заявление Пескова.

Дмитрий Песков добавил, что в связи с отменой встречи с Дональдом Трампом график Владимира Путина был модифицирован, и была согласована дополнительная встреча.

Напомним, саммит G20 проходит в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря. Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным из-за инцидента в Керченском проливе, произошедшем 25 ноября.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Захарова объяснила, почему Трамп не станет встречаться с Путиным
Меркель придётся пропустить первый день саммита G20
Порошенко возвеличил Трампа после отмены встречи с Путиным
Читайте в рубрике:
Умер 41-й президент США Джордж Буш-старший
В МИД ответили на запрет въезда россиян в Украину
Украина перестаёт пускать россиян от 16 до 60 лет


Знаменитый португальский тротуар может исчезнуть
Индия: из пруда извлекли более 650 спрятанных черепах
В Бразилии арестовали губернатора штата Рио-де-Жанейро
В Аргентине начинается саммит «Большой двадцатки»
ВИДЕО

Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Керченском проливе произошёл очередной инцидент
Воронеж, 01 Декабря, 15:11.
Спасатели предупредили о грядущей непогоде в Воронежской области
Волгоград, 01 Декабря, 14:52.
Футболисты волгоградского "Ротора" ушли в отпуск
Москва, 01 Декабря, 13:57.
Путин нашёл, кем заменить Трампа
Вашингтон, 01 Декабря, 12:26.
Умер 41-й президент США Джордж Буш-старший
Самара, 30 Ноября, 19:01.
Власти обнародовали планы по возведению новых объектов у "Самара Арены"
Москва, 30 Ноября, 19:00.
Напавший на Глушакова фанат «Спартака» арестован
Уфа, 30 Ноября, 18:30.
РБ и Ставрополье утвердили дополнения к соглашению о торговле
Санкт-Петербург, 30 Ноября, 18:14.
РПЦ запросила вернуть здание Музея городской скульптуры в Петербурге
Москва, 30 Ноября, 17:39.
Учёные назвали три самых влиятельных фильма в мире
Москва, 30 Ноября, 16:03.
Захарова объяснила, почему Трамп не станет встречаться с Путиным
Крым, 30 Ноября, 15:26.
Российские военные оказались причастны к инциденту в Керченском проливе





Загрузка...



СМИ24



Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия