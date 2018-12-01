Путин нашёл, кем заменить Трампа

Вместо американского лидера российский глава встретится с турецким коллегой. Ранее Дональд Трамп отказался проводить встречу с Владимиром Путиным.

Президент РФ Владимир Путин в субботу, 1 декабря, на полях саммита «Большой двадцатки» в Аргентине встретится с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как пояснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, время на эту встречу нашлось благодаря отмене встречи с президентом США Дональдом Трампом.

- Возникла потребность продолжить доверительный диалог с Эрдоганом ,в том числе этого требуют сирийские дела, - передаёт «Интерфакс» заявление Пескова.

Дмитрий Песков добавил, что в связи с отменой встречи с Дональдом Трампом график Владимира Путина был модифицирован, и была согласована дополнительная встреча.

Напомним, саммит G20 проходит в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря. Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным из-за инцидента в Керченском проливе, произошедшем 25 ноября.