Умер 41-й президент США Джордж Буш-старший

Политик прожил долгую и насыщенную жизнь. В этом году он потерял супругу.

В возрасте 94 лет скончался 41-й президент США Джордж Буш-старший. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на представителя бывшего политика Джима Макграта.

Отмечается, что Буш-старший скончался в пятницу, 30 ноября. Причины смерти не называются, но известно, что его здоровье ухудшилось после смерти супруги Барбары Буш, которая ушла из жизни 18 апреля 2018 года в возрасте 92 лет.

В апреле и мае Буша-старшего дважды госпитализировали в больницу. В первом случае у него обнаружили сепсис, во втором врачи диагностировали низкое кровяное давление и слабость.

Джордж Буш-старший был президентом США с 1989 по 1993 годы. При нём пала Берлинская стена, рухнул СССР, была проведена военная операция в Персидском заливе. А сын Буша-старшего, Джордж Буш-младший, был 43-м президентом Америки.