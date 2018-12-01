Политика

Константин Большаков
1 Декабря, 2018 12:26

Умер 41-й президент США Джордж Буш-старший

Джордж Буш-старший.
Источник: Timehd.net
#президент

#США

#Буш
Вашингтон, 01 Декабря - DIXINEWS.

Политик прожил долгую и насыщенную жизнь. В этом году он потерял супругу.

В возрасте 94 лет скончался 41-й президент США Джордж Буш-старший. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на представителя бывшего политика Джима Макграта.

Отмечается, что Буш-старший скончался в пятницу, 30 ноября. Причины смерти не называются, но известно, что его здоровье ухудшилось после смерти супруги Барбары Буш, которая ушла из жизни 18 апреля 2018 года в возрасте 92 лет.

В апреле и мае Буша-старшего дважды госпитализировали в больницу. В первом случае у него обнаружили сепсис, во втором врачи диагностировали низкое кровяное давление и слабость.

Джордж Буш-старший был президентом США с 1989 по 1993 годы. При нём пала Берлинская стена, рухнул СССР, была проведена военная операция в Персидском заливе. А сын Буша-старшего, Джордж Буш-младший, был 43-м президентом Америки.

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