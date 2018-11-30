Напавший на Глушакова фанат «Спартака» арестован

Молодой человек выбежал на поле во время вчерашней игры в Лиге Европы. Как итог – и сам задержан, и любимая команда проиграла.

Суд назначил фанату «Спартака», который накануне выбежал на поле во время матча Лиги Европы между столичным клубом и австрийским «Рапидом», а затем напал на капитана московской команды Дениса Глушакова, административное наказание в виде 10 суток ареста. Кроме того, хулигану запретили посещать футбольные матчи в течение 5 лет. Об этом сам задержанный сообщил агентству «Москва».

«Спартак» вёл по ходу вчерашнего матча со счётом 1:0, однако затем пропустил два мяча и потерпел поражение. В результате за 5 игр «красно-белые» набрали 5 очков и заняли четвертое место в группе.

При этом расклад в группе таков, что «Спартак» ещё даже может выйти из неё. Для этого ему необходимо обязательно побеждать в заключительной шестой игре.