Учёные назвали три самых влиятельных фильма в мире

Они провели специальное исследование и выяснили, какие картины больше всего повлияли на человечество. Всё это – классика мирового кинематографа.

Учёные Туринского университета в ходе исследования установили самые влиятельные фильмы в истории. Их рейтинг опубликован в журнале Applied Network Science.

Как пояснили авторы исследования, обычно успех фильма измеряют по кассовым сборам или реакции профессиональных кинокритиков. Однако учёные предложили новый метод, подсчитав, насколько успех конкретной ленты повлиял на другие картины, снятые после его выхода. Как с художественной, так и с экономической точки зрения.

В работе исследователи использовали базу данных о кинематографе IMDb, и, так как эта база довольно пристрастна к европейскому и североамериканскому кино, результаты работы можно считать актуальными главным образом для западной культуры, признались учёные.

В итоге, первое место занял «Волшебник страны Оз», снятый в 1939 году. Также в тройку лидеров вошли «Звёздные войны» 1977 года и «Психо» 1960 года.

Кроме того, в двадцатке наиболее влиятельных фильмов оказались такие популярные картины, как «Кинг-Конг» 1933 года, «Дракула» 1931 года, «Крёстный отец» 1972 года, «Челюсти» 1975 года и советская лента «Броненосец «Потёмкин» 1925 года.