Политика

Константин Большаков
30 Ноября, 2018 16:03

Захарова объяснила, почему Трамп не станет встречаться с Путиным

Дональд Трамп.
Источник: life.ru
#Захарова

#Путин

#Трамп
Москва, 30 Ноября - DIXINEWS.

Оказывается, дело не в инциденте с украинскими кораблями. Внутри самой Америки тоже хватает проблем.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским коллегой Владимиром Путиным по внутриполитическим причинам в Америке. Такое заявление госпожа сделал в ходе сегодняшнего брифинга, который транслировался в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Захаровой, провокация в Керченском проливе, устроенная Украиной, не является реальной причиной отмены переговоров.

- Мне кажется, что всё-таки нужно искать ответы во внутриполитической ситуации в США, - заверила представитель внешнедипломатического ведомства.

Напомним, Трамп и Путин должны были встретиться для переговоров на саммите G20, который стартовал 30 ноября в Аргентине. Однако накануне американский лидер написал в твиттере, что встреча отменена. В Кремле выразили сожаление по этому поводу.

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