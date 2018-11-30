Российские военные оказались причастны к инциденту в Керченском проливе

Об этом рассказали представители Минобороны. Военнослужащие помогли пограничникам остановить украинские корабли, нарушившие границу РФ.

Российские военнослужащие помогли пограничникам ФСБ задержать три украинских военных корабля, которые на прошлой неделе нарушили границу России. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной страны Михаил Мизинцев.

- Благодаря эффективному взаимодействию пограничной службы ФСБ России, Росморречфлота и сил Южного военного округа 25 ноября пресечены провокационные действия кораблей ВМС Украины, незаконно вторгшихся в территориальной море РФ, - передаёт «Интерфакс» заявление Мизинцева.

По сведениям издания, во время инцидента в Керченском проливе Россия подняла в воздух штурмовики Су-25 и вертолёты Ка-52.

Напомним, в результате действий пограничников украинские корабли были остановлены и задержаны. Их доставили в порт Керчи. Морякам предъявили обвинения в нарушении границы и арестовали на два месяца.