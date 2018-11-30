Общество

Константин Большаков
30 Ноября, 2018 14:59

Познер посоветовал Брилёву отказаться от российского гражданства

Владимир Познер.
Источник: Svopi.ru
#Познер

#Брилёв

#гражданство
Москва, 30 Ноября - DIXINEWS.

Либо от британского. Так как в нынешней политической ситуации стоит определиться, гражданином какой страны быть.

Журналист Владимир Познер посоветовал телеведущему и заместителю генерального директора телеканала «Россия 1» Сергею Брилёву отказаться от британского или российского гражданства. Слова господина Познера приводятся в интервью, опубликованном на его сайте.

Как пояснил Познер, он давно знаком с Брилёвым, однако не понимает, почему тот решил стать британским подданным. Возможно, говорит журналист, тогда ещё Сергей Брилёв не был руководителем.

- Я бы на месте Брилёва сдал своё британское гражданство. Или российское. Зависит от позиции. Потому что примирить и то и другое довольно сложно. Понимаете, в его позиции это странно, - отметил Владимир Познер.

При этом сам ведущий «Первого канала» заявил, что не будет отказываться от гражданства США и Франции, так как не является руководителем и любит эти страны.

Напомним, ранее Сергей Брилёв на своей странице в Facebook подтвердил, что имеет британское подданство и никогда этого не скрывал.

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