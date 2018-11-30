В МИД ответили на запрет въезда россиян в Украину

Принимать зеркальные меры Москва не собирается. Это уже будет коллапсом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга, который транслировался в эфире телеканала «Россия 24», заявила, что Москва не собирается применять зеркальные меры в ответ на запрет въезда в Украину российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.

- В том, что касается Украины, а самое главное, не столько государства, сколько Петра Порошенко, который сейчас стоит у рычагов управления страной, говорить о зеркальности просто страшно, - отметила госпожа Захарова.

Она также добавила, что если повторить зеркально действия киевских властей сейчас, то это приведёт к помешательству и коллапсу в национальных масштабах.

Напомним, ранее Пётр Порошенко написал на своей странице в твиттере, что Украина закрывает въезд для россиян в возрасте от 16 до 60 лет. Кроме того, украинская сторона ужесточит процедуру регистрации для граждан РФ.