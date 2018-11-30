Украина перестаёт пускать россиян от 16 до 60 лет

Мужчинам будет запрещено посещать соседнее государство. Об этом заявил сам украинский лидер.

Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что Киев ограничит въезд в страну для мужчин с российским гражданством в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом Порошенко написал на своей странице в твиттере.

Как пояснил глава соседнего государства, такое решение в Киеве приняли, чтобы «Россия не смогла сформировать на Украине отряды частных армий, которые фактически являются представителями российских вооружённых сил». Также Порошенко упомянул о неких операциях Москвы, которые, якобы, были запланированы ещё в 2014 году.

Вместе с этим украинские власти намереваются усилить требования к регистрации россиян, особенно в регионах, где временно введено военное положение после инцидента в Керченском проливе.

Напомним, накануне Украина со своей стороны закрыла въезд в Крым для всех иностранцев.