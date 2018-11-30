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Константин Большаков
30 Ноября, 2018 13:48
Украина перестаёт пускать россиян от 16 до 60 лет
Граница России и Украины.
Источник: H-rf.ru
Киев, 30 Ноября - DIXINEWS.
Мужчинам будет запрещено посещать соседнее государство. Об этом заявил сам украинский лидер.
Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что Киев ограничит въезд в страну для мужчин с российским гражданством в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом Порошенко написал на своей странице в твиттере.
Как пояснил глава соседнего государства, такое решение в Киеве приняли, чтобы «Россия не смогла сформировать на Украине отряды частных армий, которые фактически являются представителями российских вооружённых сил». Также Порошенко упомянул о неких операциях Москвы, которые, якобы, были запланированы ещё в 2014 году.
Вместе с этим украинские власти намереваются усилить требования к регистрации россиян, особенно в регионах, где временно введено военное положение после инцидента в Керченском проливе.
Напомним, накануне Украина со своей стороны закрыла въезд в Крым для всех иностранцев.
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