Минздрав разъяснил ситуацию с распространением ВИЧ в России

Накануне европейские специалисты записали нашу страну в лидеры по темпам роста заболевания. Однако власти утверждают, что это не так.

Министерство здравоохранения РФ и Роспотребнадзор опубликовали совместное заявление по поводу распространения ВИЧ в стране. Как сказано в комментарии ведомств, сведения о заболеваемости вирусом иммунодефицита человека в России, представленные в докладе Европейского бюро ВОЗ и ECDC, не соответствуют действительности.

Как заявили в Минздраве, на сегодняшний день Россия – единственная страна в мире, где внедрено широкое обследование населения на ВИЧ и полицевой учёт всех пациентов с данной инфекцией.

- В данной связи выявляемость в России выше, чем в других странах. По итогам 2017 года заболеваемость ВИЧ-инфекцией в стране составила не 71,1 случай на 100 тысяч населения, как представлено в докладе, а 58,4 случая на 100 тысяч населения. Это при охвате более 30% населения в год (а по отдельным регионам до 40% от населения), - пояснили в министерстве.

При этом в самой Европе на ВИЧ тестируют лишь 10% населения, а обследование и учёт основаны на группах риска без учёта широких слоёв населения методом дозорного контроля. Зачастую диагноз ставится только при выявлении инфекции на поздних стадиях.

- Таким образом, некорректно сравнивать показатели Российской Федерации со странами Европы, - резюмировали в Минздраве и Роспотребнадзоре.