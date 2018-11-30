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Константин Большаков
30 Ноября, 2018 12:42
Среди погибших в жутком ДТП на Урале был известный криминальный авторитет
ДТП в Челябинской области.
Источник: 74.мвд.рф
Челябинск, 30 Ноября - DIXINEWS.
Авария случилась накануне поздно вечером. Столкнулись сразу несколько автомобилей.
В четверг, 29 ноября, в Челябинской области на подъезде к Екатеринбургу в 22:40 часов произошла автомобильная авария, унёсшая жизни 5 человек. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
Как рассказали в полиции, на 108-м километре трассы молодой мужчина 1995 г.р. за рулём грузовика «Вольво» с прицепом выехал на встречную полосу и врезался в манипулятором «Тата». После удара прицеп столкнулся с «Лендровером», которым управлял водитель 1960 г.р., и с «Газелью» под управлением мужчины 1992 г.р.
- В результате ДТП водитель «Лендровер» и его пассажиры 1997, 1987, 1962 годов рождения и неустановленный водитель «Тата» скончались на месте происшествия. Водитель «Газели» получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение, - сообщили в МВД.
По данному факту заведено уголовное дело. Как пишет URA.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, погибшими в салоне «Лендровера» являются известный криминальный авторитет Степан Милованов, известный как «Стёпа», двое его сыновей и ещё один мужчина, личность которого устанавливается.
Милованова ранее судили за вымогательство, разбои, причинение телесных повреждений, приведших к смерти. По сведениям СМИ, он курировал кладбищенский бизнес, торговлю, хищение нефтепродуктов, игорный бизнес и другие сферы.
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