Армия и оружие

Константин Большаков
30 Ноября, 2018 12:04

Бельгийские ВВС перехватили российские истребители

F-16 ВВС Бельгии.
Источник: Wp.wiki-wiki.ru
#Бельгия

#истребители

#F16
Брюссель, 30 Ноября - DIXINEWS.

Якобы, российская сторона не предоставила план полёта. В Минобороны информацию пока не комментируют.

В пресс-службе Военно-воздушных сил Бельгии сообщили, что на этой неделе поднимали истребители F-16 для сопровождения российских военных самолётов над Балтийским морем. Об этом сказано на официальной странице бельгийских ВВС в твиттере с уточнением, что инцидент произошёл в среду, 28 ноября.

- F-16 перехватили российские истребители, которые не предоставили полётного плана. Наша миссия - защищать вашу безопасность, - говорится в заявлении военных Бельгии.

Кадры инцидента бельгийские ВВС также опубликовали в социальной сети, заметив, что истребители страны дежурят в Балтийском регионе для защиты целостности НАТО.

В российском министерстве обороны пока никак не комментировали данное заявление коллег из Бельгии.

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