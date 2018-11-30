Бельгийские ВВС перехватили российские истребители

Якобы, российская сторона не предоставила план полёта. В Минобороны информацию пока не комментируют.

В пресс-службе Военно-воздушных сил Бельгии сообщили, что на этой неделе поднимали истребители F-16 для сопровождения российских военных самолётов над Балтийским морем. Об этом сказано на официальной странице бельгийских ВВС в твиттере с уточнением, что инцидент произошёл в среду, 28 ноября.

- F-16 перехватили российские истребители, которые не предоставили полётного плана. Наша миссия - защищать вашу безопасность, - говорится в заявлении военных Бельгии.

Кадры инцидента бельгийские ВВС также опубликовали в социальной сети, заметив, что истребители страны дежурят в Балтийском регионе для защиты целостности НАТО.

В российском министерстве обороны пока никак не комментировали данное заявление коллег из Бельгии.